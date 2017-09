Dank ihrer unvergleichlichen Afro-Soul-Energie und ihrer Bühnenpräsenz zieht LEBO die Zuhörer von der ersten bis zur letzten Sekunde in ihren Bann.

Die Afro-Soulsängerin LEBO wuchs in Südafrika mit einer großen Vielfalt musikalischer Einflüsse auf. Mittlerweile lebt sie in Hamburg und schreibt ihre eigenen Songs, in denen sie Geschichten erzählt – wiedie von „Sister Gwen“, der lästigen, aber doch irgendwie hilfreichen Nachbarin.