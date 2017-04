Legends of the Tenor Saxophon

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt. In diesem Sinne: Let the Good Times Roll! Der heutige Abend ist dem Tenor Saxophon gewidmet. Zu diesem Anlass gibt sich der Spitzensaxophonist Alexander Bühl die Ehre, verschiedene Saxophon-Legenden musikalisch vorzustellen. Zusammen mit Gastgeber André Weiß erstellte Alexander Bühl ein Programm, das unteranderem Sonny Rollins, Stan Getz, Lester Young, oder John Coltrane behandelt. Auch die Rythmussection ist hochkarätig besetzt: der Bassist Joel Locher spielt regelmäßig mit Bireli Lagrene, Jermain LandsBerger, oder Pee Wee Ellis. Der Schlagzeuger Dominik Raab ist ein Ausnahmetalent, das sowohl in Süd-Deutschlands als auch in der Musikmetropole Köln sehr gefragt, und heute Abend in der Kiste zu bewundern ist! Es erwartet sie eine hochkarätige Band mit einem energiegeladenen swingenden Programm. Alexander Bühl - Saxophon Joel Locher - Bass Dominik Raab - Drums André Weiß - Piano