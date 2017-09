Legends of The Trumpet Vol. 2

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt. In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Der heutige Abend ist der Jazz Trompete gewidmet. Zu diesem Anlass gibt sich der Spitzentrompeter Stephan Zimmermann (Professor an der Musikhochschule Mannheim) zum zweiten Mal die Ehre, verschiedene Trompeten-Legenden musikalisch vorzustellen. Zusammen mit Gastgeber André Weiß erstellte Stephan Zimmermann ein Programm, das unter anderem Louis Armstrong, Miles Davis, Lee Morgen oder Dizzy Gillespie behandelt.Auch die Rythmus section ist hochkarätig besetzt: Axel Kühn ist Landesjazzpreisträger und einer der gefragtesten Bassisten in Süd Deutschland. Der Schlagzeuger Dominik Raab lebt in Köln und spielte als Sideman mit James Morrison, Don Braden, Jim McNeely uvm.

Stephan Zimmermann - TrumpetAxel Kühn - BassDominik Raab - DrumsAndré Weiß - Piano