There is a home for techno, nun auch in Tübingen!

Größer hätte eine Nachfrage nicht sein können, als die nach einer Lehmann Nacht bei uns im Club 27.

Wer den berühmt-berüchtigten Lehmann Club, beziehungsweise das alte Prag in Stuttgart kennt und schon dort war, weiß das dieser für hochkarätige Bookings, hervorragenden Sound und phänomenale Partys steht. Nicht umsonst wurde dieser Club vom FazeMag zu einer der besten Clubs in Deutschland gewählt.

Am 09.12.17 ist es dann soweit und wir holen für euch den Lehmann Club für eine Nacht zu uns ins Haus, somit können auch die Reisefaulen unter euch eine Stuttgarter Nacht in Tübingen erleben und exzessiv mit uns feiern.