Lehrerfortbildung: Racism in America – Historical Echoes and Current Conflicts

Viele politische Beobachter auf beiden Seiten des Atlantiks interpretierten Präsident Barack Obamas Wahl im Jahr 2008 als Beginn einer neuen Ära in Bezug auf Rassismus in den USA. Tatsächlich erinnern aber die jüngsten Vorfälle von Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner, ebenso wie die Entstehung der „Black Lives Matter“- Bewegung immer wieder auf grausame Art an den andauernden Rassenkonflikt in Amerika. In diesem Seminar mit Prof. Dr. Sebastian Jobs vom John-F.-Kennedy-Institut in Berlin, sollen am Mo., 20.02. um 14:00 Uhr sowohl die historischen Wurzeln des Rassismus, als auch die aktuellen sozialen und kulturellen Entwicklungen in der Debatte um Diskriminierung in den USA und mit neuen Materialien untersucht werden.