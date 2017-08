× Erweitern Leidenschaft Violine

Der zweite Konzertteil stellt Joseph Haydn, den ersten Komponisten der musikalischen Dreifaltigkeit der Wiener Klassik, in den Mittelpunkt. Tiefe Eindrücke hinterließ dieser bis heute mit einer der besten Moll-Sinfonien überhaupt: La Passione – Sinfonie Nr. 49 f-Moll. Der international renommierte Geiger Kolja Blacher tritt mit seiner „Tritton“-Stradivari von 1730 mit Haydns Violinkonzert C-Dur Hob VIIa: 1 in Erscheinung sowie in der ersten Hälfte mit einem Werk von Johann Sebastian Bach: Konzert für Violine d-Moll BWV 1052, nach dem berühmten Cembalo-Konzert. Lange vor den Solokadenzen eines Mozart und Beethoven hat Bach hier die ausgeschriebene Kadenz als integralen Bestandteil eingeführt. Man sagt, es ist eine Bereicherung, Blacher an der Solovioline spielen zu hören. Überzeugen Sie sich selbst!