Leipziger Pfeffermühle - D saster

Schnallen Sie sich an – es geht bergab! Lachend rasen wir ins Nichts!Die Wirtschaft brummt, der Diesel stinkt und Volksmusik hilft auch nicht mehr!Was ist aus „Good Old Germany“ geworden? Und wer ist schuld?Klappen Sie den Sessel vor, schließen Sie die Handschellen und treten Sie auf die Fernbedienung! Ich will hier raus! Doch der rettende Strohhalm ist aus Soja!Da jault der Flüchtling und der Dackel bellt in der Wolfsschlucht!Der Wecker klingelt – Glück gehabt! Doch Albträume haben auch ihre guten Seiten: Man weiß, was kommen kann!mit Gislén Engelmann oder Elisabeth Sonntag, Matthias Avemarg, Frank Sieckelam Piano: Hartmut Schwarze oder Dietmar Bieblam Schlagzeug: Steffen Reichelt oder Peter Jakubikwww.kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de