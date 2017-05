Die in London wohnende Singer/Songwriterin LENA LAKI hat 2016 ihre Debüt EP "Take Me With" veröffentlicht und dafür durchweg Lob erhalten. Ihr Stil ist ein Mix aus "dark and dreamy indie folk with a hint of jazz" und verweist so auch auf ihre Einflüße wie Nick Drake, Leonard Cohen oder Radiohead. An diesem Abend wird Lena Laki zusammen mit dem Violinisten Rodolfo Lehnebach auftreten.