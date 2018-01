Lena Neudauer & Lauma Skride

Als Wunderkind sah sich Lena Neudauer nie - obwohl sie allen Grund dazu hatte. Und als der 15-Jährigen nach dem Gewinn von spektakulären vier Preosen beim Internationalen Leopold-Mozart-Violinwettbewerb in Augsburg alle Möglichkeiten einer Profi-Karriere offenstanden, entschied sie sich klar und mutig dagegen.

"Ich wollte nicht mit 15 in Hotels leben und ständig auf der Bühne sein", sagt die gebürtige Münchnerin. Der eigene Weg war ihr wichtiger als der schnelle Ruhm.

Sie studiert in Ruhe weiter Geige, übte aber auch Klavier, spielt in einer Rockband, öffnet sich der zeitgenössischen Avantgrade, heiratet, bekam zwei Kinder ... Sie nahm sich die Freiheit und die Zeit zu reifen, menschlich und musikalisch. Geschadet hat das ihrer Laufbahn nicht, im Gegenteil! Heute ist Lena Neudauer eine viel gefragte Künstlerin, die ihr internationales Publikum mit einer "beseelten Atmosphäre" (Süddeutsche Zeitung), mit "Klarheit und Kraft" (Der Spiegel) in Bann zieht.

Nach Göppingen kommt sie in Begleitung der lettischen Pianistin Lauma Skride, die ihrerseits mit "herrlichen Klangfarben, immer wieder auch mit hochvirtuosem Elan" (Bayrischer Rundfunk) zu begeistern weiß.

Konzerteinfürhung mit Volker Rendler-Bernhardt um 19:20 Uhr