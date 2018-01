Leo Loeffel trifft Herrn Err

Leo Löffel, Deutschlands führender und vielfach ausgezeichneter Froschlyriker – er ist u.a. Träger der renommierten „Franz von Storch“-Medaille und erhielt den „Großen Kulturpreis der vereinigten Feuchtbiotope von Ruhr und Emscher“ –, fand zu seiner Dichter-Berufung – zumindest nach dem Klappentext seines Verlegers –, als er sinnierend an einem Teich saß und von einem ihm völlig unbekannten Jungfrosch mit dem Zuruf „Leo Löffel Kinderschreck! Leo, wirf den Löffel weg!“ erweckt wurde. Mit seinen Reimen, die in ab- bis tiefgründiger Kongenialität das Thema Frosch umkreisen, begegnet er Herrn Err, dem an der WLB schon bekannten Rückwärtsfahrer, der in Versen nicht nur von dieser aufsehenerregenden Fahrt am Riedbergpass, sondern auch von etlichen anderen, auch ganz neuen Begebenheiten, zu Fuß, in der Bahn und mit dem Fahrrad berichtet, die immer eine überraschende Wendung nehmen, von daneben gehender Taktik, von fantasievollem Kindermund und von schwäbischen Besonderheiten.Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde der WLB.Mit: Leo Löffel (Jochen Schirmer) und Herr Err (Wolfgang Clauß)