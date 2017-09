Das Leonard-Cohen-Project ist ein Programm der Gitarristen Dempfle, Gutmann und Schmolz. „Songs of Love and Hate” (1971) ist nach den ebenfalls überragenden Frühwerken „Songs Of Leonard Cohen“ (1968) und „Songs From A Room“ (1969) das dritte Studioalbum des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen. Es entstand in einer Phase der persönlichen Krise und ist das wohl traurigste und Gänsehaut erzeugende Album Cohens. Kritiker schrieben damals, mit dem Album sollten auch gleich Rasierklingen geliefert werden. Da sich dieses Thema aber wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke zieht, wurde es zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des Leonard-Cohen-Projects. Die Musiker Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Thomas Schmolz (Gitarre) spielen vor allem die frühen Cohen-Lieder, die noch ohne große orchestrale Begleitung maßgeblich von der markanten Stimme und der Gitarrenbegleitung Cohens geprägt sind. Ein Konzert der drei ist bestes Entertainment und "von Hand gemacht", da sie ohne technische Manipulationen spielen. Dennoch - oder gerade deshalb - klingen die Lieder wie "Suzanne", "Famous Blue Raincoat", "Bird on the Wire", "So long, Marianne" ... absolut glaubwürdig und überzeugend - echt und doch ganz anders. Die schmerzlich-schöne Hommage wird um allerlei Anekdoten rund um Leonard Cohen ergänzt und mit einigen Liedern von Freunden und Zeitgenossen wie Simon & Garfunkel oder Bob Dylan abgerundet.