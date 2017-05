Leonhard Bernsteins Serenade erklingt in der Stiftskirche

× Erweitern Krylov

Im Zentrum des Programms steht ein berühmtes, aber selten zu hörendes Werk des Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, seine Serenade für Solo-Violine, Streichorchester, zahlreiche Schlaginstrumente und Harfe. Zu diesem ungemein farbigen und vielfältigen Stück treten Orchesterwrke der musikalischen Romantik, darunter eine poetische Streichersinfonie des musikalischen Wunderkindes Felix Mendelsson Bartholdy und feurig-temperamentvolle Ungarische Tänze von Johannes Brahms. Darüber hinaus wird die Serenade in e-Mol von Robert Fuchs gespielt.

Violinvirtuose Sergej Krylov

Mit dem russischen Violinvirtuosen Sergej Krylov präsentieren die Sommerfarben zur Eröffnung des Festivals einen Starsolisten, der mittlerweile weltweit als einer der bedeutendsten Geiger seiner Generation gilt. In Moskau in eine Musikerfamilie hineingeboren, begann Sergej Krylov im Alter von fünf Jahren mit dem Violinspiel, machte mit zehn sein Orchester-Debüt und die ersten Konzertreisen durch Russland, China, Polen, Finnland und Deutschland und gewann schließlich zahlreiche internationale Wettbewerbe. Heute gastiert er in aller Welt von der Berliner Philharmonie über die Mailänder Scala bis zur Suntory Hall in Tokyo.

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist eines der ganz wenigen „Vollzeit“-Kammerorchester, so dass eine außergewöhnliche Homogenität und Flexibilität des Klangbildes möglich wird. Gegründet wurde das Orchester 1950 von dem Hindemith-Schüler Friedrich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale Anerkennung und war bald bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen mit musikalischen Größen wie Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und Yehudi Menuhin zu hören. Nach dem allzu frühen Tod des Gründers 1968 wurde das Orchester vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki und Sebastian Tewinkel geprägt. Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 übernahm Timo Handschuh die Position des künstlerischen Leiters und entwickelt seither Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

Mehr als 250 Schallplatten und CDs

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche Kammerorchester außer etlichen Rundfunkaufnahmen mehr als 250 Schallplatten und CDs eingespielt. Auch heute arbeitet es mit international bekannten Solisten und Partnern wie Nigel Kennedy, Mischa Maisky, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Giora Feidman, Iris Berben und Senta Berger zusammen und war mit ihnen in ganz Europa (Schwetzinger Festspiele, Festival Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang Wien u. a.), in den USA und Japan zu Gast.