Leonhard. Chronik einer Kindheit

Die Kindheitserinnerungen des aus Esslingen stammenden Reformpädagogen und Kunsterziehers Fritz Alexander Kauffmann (1891-1945) spielen zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kloster Denkendorf und in Esslingen. Entstanden sind sie während des Zweiten Weltkriegs, hinter Gurkenfässern und Senftöpfen, in einer Dachkammer der Essigfabrik Kauffmann in Ebersbach/Fils. Das 1956 postum erschienene, unvollendet gebliebene Buch hat damals wegen der seismographisch genauen Sprache manche Leser an Marcel Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“ erinnert. Jetzt, über sechzig Jahre nach dem ersten Erscheinen, hat der Bielefelder Germanist Kai Kauffmann, Fritz Alexander Kauffmanns Enkel, das Buch, ergänzt vor allem durch den umfangreichen, bisher unbekannten Schlussteil aus dem Nachlass, bei Wallstein neu herausgegeben und wird die Neuausgabe in Verbindung mit dem Geschichts- und Altertumsverein Esslingen an diesem Abend vorstellen. Einführung: Thomas Scheuffelen