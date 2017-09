Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum hauen uns die Leoniden einen wild gewordenen Indie-Rock-Dance-Funk Hybriden um die Ohren, der auf ihren ekstatischen Livekonzerten landauf landein die Tanzflächen eskalieren lässt. Ihre Songs sprühen förmlich vor kreativer Energie, Punk und Emo werden kongenial durch Elemente aus Soul und Funk erweitert und mit einem sagenhaft dringlichen Pop-Appeal versehen. Filigrane Riffs à la Mars Volta finden sich genauso auf diesem Debüt wie stürmischer Dancefloor-Indie; die Referenzliste ist endlos wie obsolet. Was ist schon ein einziges Genre, und wozu braucht man das? Mit Songs wie “1990” und “Nevermind” haben die fünf Kieler – namentlich die Brüder Lennart und Felix Eicke, Jakob Amr, Djamin Izadi und JP Neumann – sich in die Herzen vieler, neuer Fans gespielt und gehen nach zahlreichen ausverkauften Shows auf ihrer Frühjahrstour und einem Non-Stop-Festivalsommer ein weiteres Mal auf Clubtour. Leoniden, das ist vor allem Musik, die Spaß macht, unbeschwert ist, kein Morgen kennt, sich in der Nacht genügt. Oder sagen wir: eine Einladung, für ein paar Songs alles andere zu vergessen und sich in diesem kollektiven Dancefloor-Wir zu verlieren. Time to get addicted!