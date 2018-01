Les Miserables - nach Victor Hugo

Es ist das Frankreich des 19. Jahrhunderts. Der Dieb Valjean kommt nach 19 Jahren Haft auf Bewährung frei. Trotzdem er so lange im Gefängnis war, fällt er wieder in sein altes Lebensmuster zurück und bestiehlt einen Bischof. Dieser beschützt ihn jedoch vor der Polizei und bittet ihn im Gegenzug, ein ehrlicher Bürger zu werden. Daraufhin ändert Valjean sein Verhalten und seinen Namen und beginnt ein neues Leben. Doch Inspektor Javert ist ihm auf den Fersen. Ein Katz- und Mausspiel beginnt, Recht und Ordnung gegen Menschlichkeit und Schlitzohrigkeit, auf einer Jagd, die nach Paris führt, geradewegs in das Chaos einer blutigen Studentenrevolte und einer zarten Liebesgeschichte. Und dann ist da noch Gavroche, ein Straßenjunge, der mit den Studenten an der Barrikade kämpft. Regie: Annalies Müller