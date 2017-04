Sie platzen beinahe vor Energie, Ausgelassenheit und Spielfreude: Les Yeux d’la Tête entführen einen in die Spelunken von Paris, in die ganz eigene Untergrund-Welt der Metrostationen, an die Ufer der Seine oder auf eine Hochzeit in Osteuropa. Mal himmelhoch-jauchzend auf dem Tresen einer Bar tanzend, mal betrübt am Seine-Ufer sitzend, erzeugen sie eine mitreißende farbenfrohe Atmosphäre. Ob Sinti-Swing, französischer Chanson, poetischer Punk oder Jazz – ganz unverkrampft mischen die sechs Pariser verschiedene musikalische Einflüsse zu einer wunderschönen und mehr als tanzbaren Melange.