Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

Sharon Dodua Otoo sorgte im vergangenen Jahr für eine Überraschung in der Literaturwelt. Mit ihrem lakonischen Blick auf den Alltag eines deutschen Ehepaares und ihr Frühstücksritual, gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Damit kam der Durchbruch: Zahlreiche Interviews, Lesungen folgten.

In der Novelle “die dinge, die ich denke, während ich hö ich lächle...” erzählt sie feinfühlig und mit subtilem Humor die langsame Au ösung einer Ehe sowie die Auswirkungen für Freunde und Familie. In die Trennungsgeschichte ießen auch ihre Beobachtungen über Alltagsrassismus und Privilegien mit ein. Otoo thematisiert in ihren Texten häu g das Anderssein. Menschen, die ausgegrenzt werden, sich von der Mehrheit unterscheiden, möchte sie eine Stimme geben. Ihre Texte sind direkt und mit ihrer ungewohnten Außenperspektive erfrischend zugleich.

Sharon Dodua Otoo wurde 1972 in London als Tochter ghanaischer Eltern geboren. Sie lernte in der Schule Deutsch und verbrachte ein Jahr als Au-Pair in Hannover. Zurück in England studierte sie Germanistik und Management. 2006 zog sie mit ihrer Familie nach Berlin. Sie schreibt für Zeitungen, Magazine und ist Herausgeberin der englischsprachigen Buchreihe “Witnessed”. 2016 wurde sie für ihre Geschichte: “Herr Gröttrup setzt sich hin” mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet.