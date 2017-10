Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

Natascha Wodin wird mit dem August Graf von Platen Literaturpreis 2017 ausgezeichnet. "Sie kam aus Mariupol" ist ein faszinierendes, glänzend recherchiertes Buch über das Schicksal einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, das in der deutschsprachigen Literatur gefehlt hat. Halb Roman, halb Dokumentation macht Wodin die Wirkungen von Geschichte und totalitären Diktaturen am Schicksal ihrer Mutter deutlich. Niemals anklagend, aber immer eindringlich und einfühlsam“, so die Jury.

Dieses bewegende Zeugnis eines Lebens, das für Millionen anderer steht, ist ein litera- risches Ereignis und gilt als eine der wichtigsten Buch-Neuerscheinungen des Jahres.

Natascha Wodin wurde 1945 als Kind verschleppter Zwangsarbeiter in Fürth geboren und wuchs in deutschen Displaced-Persons-Lagern auf. Nach dem frühen Tod der Mutter wurde sie in einem katholischen Mädchenheim untergebracht. Sie absolvierte eine Sprachenschule und arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin. Seit 1981 ist sie freie Schriftstellerin und bekam für ihre Bücher zahlreiche Preise. Heute lebt die bedeutende Autorin in Berlin.

Laudatio: Dirk Kruse (Bayerischer Rundfunk)

Kostenlose Eintrittskarten für die Preisverleihung gibt es ab 25. Oktober 2017 im Amt für Kultur und Tourismus (AKuT)