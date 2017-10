Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

In Anerkennung seines 2014 erschienenen und viel beachteten Buches „Heimat. Eine Suche“ wird der Autor und Journalist Dr. Thomas Medicus mit dem Sonderpreis zum August Graf von Platen Literaturpreis ausgezeichnet.

Thomas Medicus wagt eine literarische Spurensuche in die eigene Vergangenheit und stößt auf ein dunkles zeitgeschichtliches Geheimnis. Geschichte wie unter dem Brennglas und eine ebenso aufrichtige wie poetische Annäherung an das, was man Heimat nennt.

Die Jury schrieb: „Der Text, eine grandiose Mischung aus Reportage, Essay und biographischem Bekenntnis, betreibt eine Heimatkunde ganz eigener Art, indem er am Beispiel des fränkischen Gunzenhausen, dem Herkunftsort des Autors, verschwiegene Verstrickungen in den nationalsozialistischen Judenmord aufdeckt und mit der sensiblen Archäologie einer Familiengeschichte verbindet.“

Thomas Medicus wuchs in Gunzenhausen auf, studierte in Marburg Germanistik, Politikwissenschaft, Kunstgeschichte und promovierte 1982. Viele Jahre war er als Kulturjournalist u. a. bei der FAZ, dem Tagesspiegel und der Frankfurter Rundschau tätig. Thomas Medicus lebt in Berlin.

Laudatio: Prof. Dr. Gunnar Och (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)