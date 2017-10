Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

Der vielfach preisgekrönte Schweizer Autor Peter Stamm gilt als gnadenloser Chronist der Zerbrechlichkeit individueller Lebenswege in unserer globalisierten Welt. Mit seiner klaren, schnörkellosen Sprache fängt Peter Stamm die Situation des modernen Menschen ein: verhaftet in Beziehungen und doch allein beim Versuch, sie zu kitten oder sich aus ihnen zu lösen.

Der gelernte Buchhalter studierte in Zürich einige Semester Psychologie und Psychopa- thologie. Nach Aufenthalten in New York, Paris und Skandinavien ließ sich Peter Stamm 1990 in Winterthur nieder und war als Journalist tätig. Sein literarischer Durchbruch gelang ihm 1998 mit dem Roman„Agnes“, in welchem ein schriftstellerisches Experi- ment aus dem Ruder läuft. Aus Agnes‘ Bitte an ihren Freund, einen Roman über sie zu schreiben, entspinnt sich ein zerstörerisches Verwirrspiel zwischen Fiktion und Realität.

Zur diesjährigen LesArt hat Peter Stamm den Roman„Weit über das Land“ (2016) im Gepäck, für den er 2017 den Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank erhielt und in dem er – laut Laudatio –„das Gewohnte augenblicklich fremd und undurchdringlich erscheinen lässt“. Ein Mann gibt einem spontanen Impuls nach und verlässt seine Familie – ohne jede Vorwarnung, aber mit einem Lächeln im Gesicht.

Moderation: Martina Herda