Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

Amal und Hammoudi sind jung, privilegiert und aufstrebend. Als 2011 die syrische Revolution ausbricht, feiert Amal ihre ersten Erfolge als Schauspielerin. Zwei Jahre später wird sie im Ozean treiben. Hammoudi hat gerade eine Stelle im besten Krankenhaus von Paris bekommen. Er muss nur in Syrien seinen Pass verlängern lassen. Noch weiß er nicht, dass er schon bald in einem winzigen Schlauchboot sitzen wird. 2015 treffen sich Amal und Hammoudi in Berlin wieder: Zwei Menschen, die all ihre Hoffnungen verloren haben. Eindringlich und poetisch konfrontiert uns Olga Grjasnowa mit einem aktuellen Stück Zeitgeschichte.

Weshalb „Gott ist nicht schüchtern“ das persönlichste Buch der Autorin ist, was es heißt, in Deutschland im Exil zu leben, und wann es „albern“ ist von „Migrationshintergründen“ zu reden, wird an diesem Abend ebenfalls zur Sprache kommen.

Die Chamisso-Preisträgerin Olga Grjasnowa wurde 1984 in Baku, Aserbaidschan geboren und kam als 11-Jährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Ihr Studium absolvierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. 2012 erschien ihr vielbeachteter, preisgekrönter Debütroman „Der Russe ist einer, der Birken liebt“. Die Kritik feierte eine neue, junge Stimme der deutschsprachigen Literatur. Olga Grjasnowa lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Moderation: Dr. Wolfgang F. Reddig