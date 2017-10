Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

„Das ist kein Roman, das ist der Hammer“ urteilte die Frankfurter Rundschau. „Die Welt im Rücken“ gilt als eines der wichtigsten Bücher des vergangenen Jahres. Es stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2016 und hat Presse und Leser gleichermaßen begeistert. Zwischenzeitlich geriet auch die Uraufführung als Ein-Personen-Stück am Wiener Burgtheater zum triumphalen Erfolg.

Die fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft. Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Er erzählt schonungslos und sprachlich brillant von seinem Umgang mit der Krankheit, von persönlichen Dramen und langsamer Besserung – und gibt so einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht.

Thomas Melle wurde 1975 in Bonn geboren und lebt in Berlin. Er studierte Komparatistik und Philosophie in Tübingen, Austin (Texas) und Berlin. Er ist Übersetzer, Autor vielgespielter Theaterstücke, sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet sowie mehrfach für den Deutschen Buchpreis nominiert. Im Juli 2017 erhielt er den Klopstock-Preis und wurde zum Stadtschreiber 2017/2018 in (Frankfurt) Bergen-Enkheim ernannt.

Moderation: Dirk Kruse (Bayerischer Rundfunk)