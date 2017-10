Das Lesefestival der Markgrafenstadt Ansbach ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme.

Günther Maria Halmer gehört zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Der Weg des einstigen „Klassenclowns“ zum Ruhm war steinig. Als Sohn eines strengen Vaters wurde er zum Widerborstigen, der überall rausflog: Aus dem Gymnasium, aus dem Militär, aus der Hotelfachschule. Schon als Junge war er begeistert von Theater und Kino. Nachdem er in einem kanadischen Asbestbergwerk geschuftet hatte, fand er plötzlich seine Bestimmung: Er wurde Schauspieler.

Günther Maria Halmer erzählt offen und ehrlich aus seinem Leben. Man kann oft hinfallen, und man muss immer wieder aufstehen, so seine Erkenntnis. Denn letztendlich sind es die Niederlagen, die am Ende unsere Erfolge ausmachen. Und Planen, das lehrt die anregende Lektüre, mag man vieles können – aber, das Ankommen bei sich selbst, erreicht nur, wer offen für alles bleibt.

Günther Maria Halmer, geboren 1943 in Rosenheim, versuchte sich zunächst im Hotelfach und beim Finanzamt, bevor er die renommierte Falckenberg-Schule in München absolvierte. Engagements an großen Theatern schlossen sich an. Mit Helmut Dietls legendären „Münchner Geschichten“, in denen er an der Seite von Therese Giehse den Berufsjugendlichen „Tscharlie“ spielte, wurde er Kult. Seitdem hat er in über 150 – oft preisgekrönten - Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.