Lese- & Erzählstunde - Le Tour de France de contes

Oh-là-là: In Paris auf einem Pferd in Türkis – in Nizza auf einem Pferd mit Glitzer?

Was das zu bedeuten hat, erfahren Kinder ab vier Jahren bei der französischen Lese- und Erzählstunde mit der professionellen Geschichtenerzählerin Odile Néri-Kaiser, die sich im Juli mit bunten Märchen und Sprachspielen auf eine ganz besondere Tour durch Frankreich macht.

Die Veranstaltung findet in französischer Sprache statt.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich: mediathek.stuttgart@institutfrancais.de

Veranstalter: Institut français Stuttgart