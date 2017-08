Die Lesebühne „Abendgestaltung für Fortgeschrittene“ ist längst kein Geheimtipp mehr. Bisher waren alle Ausgaben ausverkauft. Neben Hanz, langjähriger Moderator des Poetry Slam Ludwigsburg und selbst einer der erfolgreichsten Slammer in Deutschland und den beiden Jungs von „Das Lumpenpack“ (Sieger des NDR-Comedy-Contest, Preisträger der Krefelder Krähe, …) stießen Tino Bomelino (bekannt aus Nightwash oder dem Hamburger Comedy Pokal) und Nektarios Vlachopoulos (deutscher Poetry Slam-Meister 2011) neu dazu.

Die altbacken anmutende Umschreibung „Lesebühne“ vermag nicht unbedingt zu beschreiben, was in der Veranstaltung tatsächlich passiert. Neben Poetry Slam-Texten, die tatsächlich klassisch gelesen und performt werden, wartet das Lumpenpack mit brandneuen Liedern auf, Tino Bomelino ist ein Meister des Absurden und nutzt dazu alles, was er in die Finger bekommt. Sei es eine Gitarre, eine Loop-Station oder nur die ersten zwei Seiten von „50 Shades of Grey“. Die Show besticht durch Poetry Slam-Texte, Songs, Stand Up, Improvisation und Quatsch und ist durch die schnellen Wechsel der einzelnen Parts und Künstler rasant und kurzweilig.

Verschiedene Stile und Einflüsse, sowie eine Mischung aus altbewährtem Programm und Premieren machen den Charme der Abendgestaltung für Fortgeschrittene aus.