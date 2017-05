Lesen was geht! Sommerferienleseclub

Zum neunten Mal können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien am beliebten Sommerferienleseclub teilnehmen. Eine große Auswahl aktueller und attraktiver Kinder- und Jugendbücher wird in der Stadtbücherei bereitgestellt. Diese Bücher können nur von Clubmitgliedern ausgeliehen werden.

Interessierte im Alter zwischen 7 bis 14 Jahren können sich kostenlos in der Stadtbücherei anmelden und erhalten einen Clubausweis. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest und bewertet, bekommt eine Urkunde und hat die Chance auf tolle Preise.

Die Abschlussparty mit Preisverlosung findet am Donnerstag, 19. September 2017 um 17 Uhr statt.