Lesepaten lesen

In seinem neuen Abenteuer kämpft der etwas andere Prinz mit den Waffen der Musik. Weil er aber standesgemäß eher mit dem Schwert als mit der Trompete umgehen soll, legen seine Eltern ihm nahe, sich in der weiten Welt umzusehen. Dort taucht wieder ein König auf, der seine Tochter dem Drachenbesieger vermachen will. Der Trompeter wagt sich vor ...