Leslie Clio

Im Oktober diesen Jahres wird Leslie Clio die Songs ihres dritten Albums ‚Purple’ in den Clubs präsentieren. ‚Es geht immer noch um Liebe, Herzschmerz und Idioten’ beschreibt sie selbst ihre Songs. ‚Aber auch um Einsamkeit und Isolation und was es bedeutet, eine Frau zu sein.’ Leslie Clios erstes Album ‚Gladys’ hatte ihr einen Einstieg auf Platz 11 der Albumcharts und eine Echo-Nominierung eingebracht. Fernsehauftritte bei Inas Nacht oder Schlag den Raab und Festivalauftritte unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park folgten. Außergewöhnlich für eine Newcomerin.

Eine eigene erfolgreiche Tour sowie Support-Slots bei Phoenix, Bosse, Keane oder Joss Stone schlossen sich an. 2015 folgte der Nachfolger ‚Eureka’, weitere Tourneen, TV- Auftritte und alles was Erfolg im großen Popbusiness mit sich bringt. Am Ende dieses anstrengenden Jahres nimmt sich Leslie eine Auszeit, verbringt die nächsten Monate auf Hawaii und sammelt neue Eindrücke, Ideen und Kreativität. Diese fließen in ihre neuen Songs ein, die mit Leichtigkeit an ihre vorherigen Werke anknüpfen.

Fans von Leslie Clio können sich einmal mehr auf Soul-Pop-Shows vom Allerfeinsten freuen. Im Sommer gibt es bereits einen Vorgeschmack auf diversen Festivalbühnen.

SPECIAL GUEST: LEE MAC DOUGALL

In den letzten Jahren reiste der Singer-Songwriter Lee MacDougall um die Welt. Er musizierte überall von Alabama bis Aachen, spielte volle Konzerte in berühmten Lokalen wie dem Hotel Cafe in Los Angeles, New York Citys Bitter End sowie auf Festivals wie zum Beispiel dem texanischen SXSW oder dem Hard Rock Calling Festival im Londoner Hyde Park. Während dieser Zeit spiele Lee 3 Touren in Amerika und über 120 Solo-Shows in Deutschland.

Auf diesem Wege teilte er die Bühnen mit Künstlern wie Train, Paolo Nutini, Rumer, Ed Sheeran und Jamie Lawson. 2015 veröffentlichte er sein Debut Album „Busk Till Dawn“ im Brainstorm/Rough Trade Label. Inspiriert von klassischen englischen Musikern wie den Beatles und Rod Stewart, wurde Lee als „tadelloser Songwriter in bester britischer Pop-Tradition“ beschrieben (Akustik Gitarre Magazin). „Ein einzigartiger Geschichtenerzähler, seine Songs sind wie Bilder, umrahmt von Musik“ (Skope Magazin)