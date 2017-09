Support: Lee MacDougall

Sie ist wieder da und sie ist besser denn je: Leslie Clio. Es gibt ja die alte Branchenweisheit, nach der das dritte Album immer dasjenige ist, welches den Kurs für die weitere künstlerische Karriere definiert. Es ist insofern alles andere als ein Zufall, dass PURPLE, das dritte Album der Pop-Sängerin Leslie Clio, nun eben genau so heißt: Purple, also Lila, ist ja eine Farbe von einiger Kraft und mit vielen Deutungsebenen, die in der Vergangenheit nicht zuletzt Prince zur symbolischen Ausgestaltung seines künstlerischen Zeichensystems verhalf. Und zu Leslie Clio passt die Farbe beinahe noch besser.

Überbordend vor großen Melodien, geistreicher Instrumentierung und lyrischem Scharfsinn, entführt Leslie Clio den Hörer auf PURPLE mit stimmlicher Virtuosität auf eine musikalische Reise, die in der berauschenden Opulenz von Songs wie „Lies Are Gold“, dem Vorabtrack zum ersten Video, „Darkness Is A Filler“, oder „Sad Games“ mündet. Clio vermittelt düstere Spannung mit „Game Changer“, besinnt sich in „Walls Down“ auf ihre Soul-Wurzeln und derart facettenreiche Widescreen-Dramen wie „Lies Are Gold“ oder „Darkness Is A Filler“ sind ihr bislang auch noch nicht gelungen. So wird das Album zum konzisen Dokument einer künstlerischen Entwicklung, wie sie in diesem Land nur wenigen gelingt.