Lesung Chris Kraus "Das kalte Blut"

Das kalte Blut erzählt die Geschichte der deutschbaltischen Brüder Hub und Koja Solm im Strudel des 20. Jahrhunderts. Ein Drama von Verrat und Selbstbetrug, das von Riga über Moskau, Berlin und München bis nach Tel Aviv führt. Filmregisseur, Drehbuchautor und Romancier Chris Kraus setzte sich über 10 Jahre mit dem Stoff seines Romans auseinander. Mit seiner Sprachgewalt, seinen vielschichtigen und polarisierenden Figuren und seinem sardonischen Witz zieht uns der Autor unaufhaltsam in seinen Bann. Er wurde 1963 in Göttingen geboren und lebt in Berlin. Seine Filme wurden vielfach ausgezeichnet, sein neuester Film ist die Tragikomödie "Die Blumen von gestern". Chris Kraus: Das kalte Blut (Diogenes) ISBN 978-3-257-06973-0