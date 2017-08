Lesung: Jan Wiechert "Böse alte Zeit"

Neun authentische Kriminalfälle aus drei Jahrhunderten gewähren einen tiefen Blick in düstere Kapitel der hohenlohischen Geschichte. Dabei geht es nicht allein um blutige Taten und ihre oft grausame Bestrafung. Jan Wiechert erzählt auch von der Lebenswelt der Täter und Opfer, dem Alltag der kleinen Leute. Mal tragisch, mal komisch, oft überraschend und immer auf der Grundlage historischer Dokumente. Regionalgeschichte, spannend in Szene gesetzt! Jan Wiechert, Jahrgang 1982, arbeitet im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein. Die Kriminalgeschichte der Region gehört zu seinen Spezialgebieten.