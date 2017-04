Lesung Martin Walker

Deutschland 2064, das Land ist in zwei Welten geteilt. High-Tech-Städte mit selbstlenkenden Fahrzeugen und hochentwickelten Robotern unter staatlicher Kontrolle stehen Freien Gebieten gegenüber, in denen man mit der Natur, bewusst und in selbstverwalteten Kommunen lebt. Als bei einem Konzert die Sängerin Hati Boran entführt wird, muss Kommissar Bernd Aguilar ermitteln. Sein engster Mitarbeiter und Vertrauter: ein Roboter. Doch ist dieser nach dem letzten Update noch uneingeschränkt vertrauenswürdig?Martin Walker, geboren 1947 in Schottland, ist Bestsellerautor, Historiker und politischer Journalist. Er lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang Journalist bei der britischen Tageszeitung ›The Guardian‹. Er ist auch Mitglied des Think Tanks Global Business Policy Council der internationalen Beratungsgesellschaft A.T. Kearney, der gemeinsam mit deutschen Unternehmern und Politikern Zukunftsszenarien entwickelt hat. Martin Walker hat diese zu einem packenden Zukunftsthriller verwoben.Die deutsche Übersetzung liest Jo Jung.Büchertisch: Swiridoff Verlag, Künzelsau