Lesung mit Andrea Erne

Die Kinderbuchautorin Andrea Erne liest und erzählt am Vormittag für die 3. Klassen der Pestalozzischule Baiertal und am Nachmittag um 16.30 Uhr aus ihrem neuesten Buch„Wir entdecken die Bibel“Sachinformationen über die Lebensumstände der Menschen in biblischen Zeiten wechseln sich ab mit biblischen Inhalten und Geschichten. Mit Bildern und Interaktion.Andrea Erne ist Reisejournalistin und Kindersachbuchautorin und hat u.a. in der Reihe „Wieso, Weshalb, Warum“ zahlreiche Bücher verfasst. Sie liebt das Reisen und die Begegnungen und Gespräche mit Menschen. Sogar Räuber Hotzenplotz hat sie schon getroffen und interviewt!Für Kinder von 5 bis 9 Jahren.Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim sowie der Petrusgemeinde Wiesloch begleitend zur Ausstellung zum Reformationsjubiläum in der Stadtkirche statt.