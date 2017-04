Lesung: Ökoroutine – Die Erlösung des Konsumenten

Klimaschutz, Energie sparen, artgerechte Tierhaltung: Im Prinzip begrüßen die meisten Menschen diese Ziele. Doch an der Umsetzung im Alltag hapert es oft. Sozialwissenschaftler Dr. Michael Kopatz argumentiert deshalb dafür, ökologische Prinzipien zur Routine zu machen – nicht über moralische Appelle an die Konsumenten, sondern durch entsprechende gesetzliche Standards und Vorgaben. So würde Öko zum Alltag, ohne dass die Konsumenten pausenlos über ihr Verhalten nachdenken müssten, argumentiert der Autor. In der Thomas-Müntzer-Scheuer liest er aus seinem 2016 neu erschienenen Buch „Ökoroutine".

Einlass ab 19:00