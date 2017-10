Lesung Sarah Baumgärtner

Am 28. November 2017 um 19 Uhr stellt die Löchgauerin Sarah Baumgärtner ihr zweites Buch „Kira - Zickzacklauf der Gefühle“ in der Ortsbücherei Löchgau vor.

Sarah Baumgärtner wurde im Jahr 2001 geboren. Sie lebt mit ihrem Vater und ihren beiden jüngeren Geschwistern in Löchgau. Zurzeit besucht sie das Berufliche Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen. Neben dem Schreiben ist sie auch von dem Fach Mathematik fasziniert. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Sarah mit Lesen, Malen und Karate.

Mit dem Schreiben begann sie vor mehr als zwei Jahren. "Kira - Zickzacklauf der Gefühle" ist Sarahs zweites geschriebenes Buch, für das sie lediglich ein halbes Jahr benötigte.

Das Buch:

Alles ist gut, denkt Kira. Sie hat einen Freund, Louis. Mit ihren Freundinnen ist auch wieder alles in Butter. Aber so einfach soll es nicht sein. Was ist mit dem Schiedsrichter los? Was will Jan von ihr? Warum lügt Louis manchmal? Wieso schließen ihre Freundinnen sie aus? Dann sitzt auch noch Sven im Gefängnis, für etwas was er nicht getan hat. Doch wie kann Kira das beweisen? Ihre Gefühle spielen verrückt und von einem Hoch fällt sie ins nächste Tief.

„Kira - Zickzacklauf der Gefühle“ erscheint im Winter 2017/2018 und kann bei der Buchvorstellung vorbestellt werden.