Vincent Klinks Rezepte gegen Liebeskummer

Jeder Mensch kennt Liebeskummer, und viele bekämpfen ihn mit Frustessen. Nur leider fühlt man sich nach dem Verzehr von Eis in Literbechern in der Regel nicht besser.

Spitzenkoch Vincent Klink hat guten Rat in Sachen Herzschmerz parat: Er weiß, was in solchen Fällen schmeckt und der Seele guttut. Bei der Lesung im Audimax verrät der literarische Spitzenkoch, wie man mit gutem Essen den Liebesschmerz lindern und die Tränen wieder trocknen kann.

Eintritt: 10 Euro, Kartenvorverkauf bei Uni-Buch Hohenheim unter Tel. 0711 / 4586265 oder E-Mail hohenheim@wittwer.de