Lesung von Mario Z. Nemes

Márió Z. Nemes liest aus seinem 2016 in der Edition Solitude publizierten Lyrikband Puschkins Brüste. Nemes wechselt ungemein wendig zwischen den Genres der Dichtung, schlägt unserer Erwartung immer wieder ein Schnippchen und unterzieht die poetische ungarische Sprache einer Verjüngungskur. Orsolya Kalász liest die deutsche Übersetzung. Márió Z. Nemes war 2014 Stipendiat der Akademie Schloss Solitude im Rahmen des Austauschprogramms mit dem József Attila Kreis junger ungarischer Schriftsteller in Budapest. In Kooperation mit dem Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart.