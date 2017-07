Lesung "Was ist was ? Diaspora"

Tag der offenen Tür

mit Lesungen zum Motto „Was ist was? Diaspora“ am Sonntag, den 03. September 2017 von 15 bis 17 Uhr im Klösterle in Buchen. Veranstaltung der „Bücherei des Judentums" im Rahmen des „Europäischen Tages der jüdischen Kultur“.

Um 15 und 16 Uhr findet in der „Bücherei des Judentums“ eine 20minütige Lesung jüdischer Geschichten und Erzählungen statt, die sich rund um das diesjährige Motto des „Europäischen Tages der jüdischen Kultur” drehen: „Diaspora”.

Der Begriff „jüdische Diaspora“ (hebräisch גלו ת galut) bezeichnet die bis heute anhaltende Zerstreuung (griechisch Diaspora) der Jüdinnen und Juden. Eingangs wird dem Publikum in einem Kurzvortrag das Thema Diaspora nahe gebracht. Nach der Lesung bietet das Bibliotheksteam Führungen durch die Bestände der Bücherei an.

Mit diesem Tag der offenen Tür führt die „Bücherei des Judentums“ eine lose Reihe fort, in der unter dem Motto „Was ist was?“Aspekte der jüdischen Kultur, Religion und Geschichte erläutert werden.