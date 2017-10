× Erweitern https://www.kultur-crailsheim.de/index.php?id=2702 Leszek Skurski - Malerei Foggy day

Der aus Polen stammende Künstler Leszek Skurski widmet sich in seiner monochromen Malerei der figurativen Erzählung. Er schildert in seinen Werken viele kleine und große Geschichten, die nach allen Seiten hin offen bleiben. Es sind Bilder des Innehaltens und Verharrens in einer Handlung, aus einer Haltung heraus, die er in konzentrierter Form und narrativer Dichte einfängt.