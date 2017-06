Let’s Rock ‘n’ Roll!

× Erweitern Rockabilly Sensapolis

Oldtimer, Tattoos & Rock ‘n‘ Roll – das alles und viel mehr macht die Rockabilly-Party am 24. Juni unvergesslich. Ab 20 Uhr startet im Außenbereich des Sensapolis die kostenfreie Pre-Show, mit großem Oldtimer-Treff und passender musikalischer Begleitung von DJ Spy.

Ab 21 Uhr versetzen Barbershops, Tattoo Künstler, Fashion Aussteller, u.v.m die Gäste im Innenbereich in die Zeit der Rockabillies, Petticoats und Haartollen zurück. Ganz unter dem Motto „ Let’s twist again “ heizen original Rockabilly Bands wie Boppin‘ B, The Pinstripes und DJ Kevin Cutter den Gästen so richtig ein.

Ein Muss für alle 50er und 60er Jahre Fans! Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 11 Euro im Sensapolis Onlineshop unter www.sensapolis.de oder direkt im Park an der Empfangskasse.

Am Tag der Party können die Tickets für 13 Euro an der Abendkasse erworben werden.