Let there be Rock!

Der knochentrockene Bad Boy Boogie von AC/DC ist die gemeinsame Besessenheit der fünf Jungs aus dem wilden Süden. BIG/BALLS wird von Veranstaltern, Fans und der Presse als beste AC/DC Tribute Band nicht nur in Süddeutschland gehandelt – nicht zuletzt deshalb, weil sie ihrem Original erschreckend nahe kommen und live ein unerreichbares R´n´R Gewitter abfeuern.

Sie verwandeln jede Bühne in eine Grooveoase und auch die Halle Reichenbach am 22.09. in einen Hexenkessel, dem man nicht mehr entkommen kann.

Das genussvoll zusammengestellte Programm umfasst alle AC/DC-Klassiker von 1974 – 2008, aber auch Songs die AC/DC noch nie live gespielt hat !.