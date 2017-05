Evi & das Tier sind dem Publikum allerorts als musikalische Show - Exoten bekannt. Nun gehen sie noch einen Schritt weiter und bringen ihre ganze wilde Truppe mit, um in der New Vintage Show LET'S BURLESQUE mit Glamour, Verruchtheit und grandios gespielter Musik ein wahres Feuerwerk abzufackeln. Mit LET'S BURLESQUE feiern die Cabaret - Stars Evi & das Tier mit ihrer kongenialen Band The Glanz die moderne Wiedergeburt des Vaudeville - Theaters, bei dem alle Formen , der Bühnenkunst in einem abenteuerlichen und gewagten Trip zueinander finden - Musik, Gesang, Humor, Tanz, Erotik, Artistik und jede Art von Sinnlichkeit.

Es wird heiß, laut und crazy. Alles ist möglich: durchgeknallte Kühe, rosa Perücken und ekstatische Gesänge. Frauen sind Männer - Männer sind Frauen und alle geben sich voller Wollust, den heißen Klängen und dem Rhythmus von Swing, Jazz, Chanson, Blues & Rock'n Roll hin. Burlesque ist dabei viel mehr als schöne Damen in glitzernden Roben, die auf reizvollste Weise Ihre Hüllen fallen lassen. Es ist das Spiel mit dem Publikum, ein Sehnsucht nach Lebendigkeit, Lebenslust und Glamour, die von Miss Evi's wilder Truppe gleichzeitig geschürt und gestillt wird. Evi & das Tier mit ihren wandelbaren Stimmen verbinden das Ganze mit mannigfaltigen komödiantischen Einlagen und neckischen Moderationen zu einer immer wieder überraschenden Melange, die es in dieser Form auf deutschen Bühnen heutzutage garantiert kein zweites mal gibt. Das ist glanzvoll-groteskes Amüsement und große Kunst!

Mit dem Aufruf an das Publikum: "dress to impress!" steigt die Spannung. Hier wird nicht nur eine heiße Show geboten sondern ein Lebensgefühl gefeiert. Die Selbstinszenierung der Gäste ist dabei ein weiterer Thrill, ein anregendes Spiel, das dem Gast das prickelnde Gefühl gibt, Teil der Inszenierung zu sein. Kein Kostümzwang! Aber wer sich wagt, gewinnt den pricklend-süßen Genuss sich als Teil der Show fühlen zu dürfen. Liebes Publikum, schmeißt Euch in Eure heissesten Fummel, und dann heißt es: Klatschen, kreischen, pfeifen, johlen und vor Ekstase auf den Tischen tanzen! Wir freuen uns auf Euch!!!

Mitwirkende:

Evi & Das Tier, The Glanz, Honey Lulu, Tara La Luna, Erochica Bamboo, Robert Choinka

VORSTELLUNGEN:

Do, 22.06 . um 20 Uhr /

Fr, 23.06. um 20 Uhr/ Sa, 24.06. um 20 Uhr / So, 25.06. um 18 Uhr

Das Foyer und der Theatersaal sind ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet

EINTRITT:

PK1: 43€/ PK2: 38€/ PK3: 33€

19€ für Schüler und Studenten am Tag der Vorstellung und an der

Abendkasse