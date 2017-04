Der Kabarettist und Schriftsteller Thomas C. Breuer startet ins 40. Jahr seiner Laufbahn.Das ist eine lange Zeit. Was liegt da näher, als sich dieses Themas anzunehmen – Thomas C. Breuer spielt auf Zeit. Im Dezember 2016 feiert er sein 40jähriges Berufjubiläum, ab April 2016 geht er mit seinem neuem Programm Letzter Aufruf! Abschiedstour Vol. 1, auf Tour.Neues ist gekommen – und längst schon wieder verschwunden. Verschwunden wie die Telefonzelle, der Kassettenrekorder, der Sendeschluss oder der Trimm-dich-Pfad. Wie Gorbi, Wojtyla oder Reagan. Auch die aktuellen Plagegeister werden bald zu den Verschwundenen gehören – wie übrigens auch die Kabarettisten, also nutzen Sie Ihre Chance! In einem gekonnten Wechselspiel zwischen Zeitlupe, Echtzeit und Zeitraffer reist Breuer von der Vergangenheit in die Zukunft und präsentiert dabei seine wohltuende, manchmal tröstliche, aber meist unverschämte Sicht auf die Dinge des Lebens. Breuer ist so aktuell wie zeitlos, durchaus oft seiner Zeit voraus, er hat sich nie verstellt und selten verkauft. Ausgestattet mit fast 40 Jahren Bühnenerfahrung, die zwangsläufig auch eine gewisse Selbstironie mit sich bringen, ist er immer für eine überraschende Wendung gut: Ein paar Mundgreiflichkeiten und, wenn es sich anbietet, auch einmal einen Hit aus früheren Tagen: Sein Fundus ist riesig. Schnell merkt der Zuschauer, dass das Wort „Haltung“ nicht nur im orthopädischen Sinn zu gebrauchen ist. Breuers Kunst ist nicht mit Comedy zu verwechseln, denn hier wird noch – geradezu altmodisch – Wert auf geschliffenes Hochdeutsch gelegt, denn Breuer ist eine jener Bühnenpersönlichkeiten, wo am bestesten Deutsch spricht.Der Lauf der Zeit kann also unterhaltsam sein, wenn man einen langem Atem wie Breuer hat und am Ende des Abends wird sich jeder wundern, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und eines noch – Barry Ryan hatte recht: Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Thomas C. Breuer ist seit 1976 ununterbrochen auf den Bühnen in Deutschland, der Schweiz und in Nordamerika unterwegs. Der Preisträger des Salzburger Stiers 2014 präsentiert sein neues Programm und ein neues Buch ab dem 30.04.2016.Er ist regelmäßig im Schweizer Radio SRF1 zu Gast, seit 1980 in der Unterhaltung am Wochenende des WDR und gelegentlich im SWR. Thomas C. Breuer ist auch Buchautor und hat m April 2015 sein neuestes Buch, Jack Kerouac konnte nicht Autofahren,