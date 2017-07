× Erweitern Picasa

Das Trio Leveret aus England steht für hochkarätige Musiker, herrliche Musik und ein feines, aufeinander abgestimmtes Spiel. Andy Cutting hat gerade zum dritten Mal (!!!) den „Musician of the Year“ Award bei den BBC Folk Awards gewonnen. Damit ist er der einzige Musiker in England, der diese Auszeichnung so oft verliehen bekam. Er ist für viele Kenner des Instruments schlichtweg DER Meister des diatonischen Akkordeons. Auch Jungspund und Shooting Star Sam Sweeney (Fiddle) hat diesen Award bereits einmal gewonnen, sowie unzählige andere Auszeichnungen mit seiner Band „Bellowhead“ abgeräumt, deren aktuelles Album über 60.000 mal verkauft wurde und in den UK Charts auf Platz 16 rangierte. Rob Harbron (Concertina) ist einer der gefragtesten und versiertesten Komponisten der aktuellen englischen Folkszene. Er schreibt und arrangiert für diverse Projekte und spielt in mehreren Bands. Leveret sind angetreten, um endlich mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Folkmusik - weil sie so „einfach“ ist - eine Musikrichtung ist, die sich für Amateure oder Musiker eignet, die es nicht bis zum Jazz oder zur Klassik geschafft haben. Bei einem Konzert mit Leveret wird schnell klar, wie virtuos diese jungen Musiker mit ihren Instrumenten umgehen, wie wandelbar diese „einfachen“ Melodien sind und wie viele Möglichkeiten der Gestaltung es gibt. Ergreifend, kraftvoll, mitreißend - einfach schön. Diese Musik muss man genießen.

Andy Cutting - Melodeon

Sam Sweeney - Fiddle

Rob Harbron - Concertina