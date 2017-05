Lexer - Sayuri

Auch längst ein Kowalski-Stammgast: dieser Lexer. Ghettofaust, Bro. Und alle so: Gibt’s VVK? Kommt man noch rein, wenn man

früh da ist? Lexer ist ein Phänomen und keine Eintagsfliege. Das hat er jetzt jahrelang ausgiebig bewiesen. Mit Push-Up-Edits und

hunderttausendfach gestreamten Mixes hat er sich in die Herzen gespielt und ging hinaus in die Welt. Und dass er mehr kann als

nur vom fremden Grundmaterial zu profitieren, hat er auf seinem Debütalbum „Nowhere Else“ von 2015 gezeigt.

Auf diesem demonstriert Lexer, dass er ein wahrer Komponist ist und Pianos und Streicher genauso gut arrangieren kann wie

grummelnde Basslines, trockende Kickdrums, smarte Sounds und clevere Claps. Seine aktuelle Nummer „Floating Walk“ ist wieder

so ein total durchdachter Sonnenaufgang-Drücker, der diesen Pfingstsonntag perfektioniert.

Und sowieso: Wer einmal Augen- und Ohrenzeuge eines seiner Sets war, wird sich inmitten freudestrahlender und euphorisierter

Tänzer wiedergefunden haben. Lexer nimmt sie an die Hand, er kommuniziert mit ihnen durch seine Musik und lässt sie mit einem

wohligen Gefühl zurück. Und dabei schafft er es mühelos, altes, neues und alle möglichen Stile homogen zu verbinden. Deswegen

gilt in dieser Nacht wie immer wenn Lexer da ist: Kowalski, nowhere else.