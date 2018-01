Beeindruckende Weltmusik aus Spanien wird am 9. Juni in der Alten Schule erklingen. Auf "Leyenda", ihrem neuen, mittlerweile fünften Album taucht Ana Alcaide mit ihrem Trio tief ein in die Welt spanischer und europäischer Legenden. Es sind vor allem die weiblichen Sagenwesen, die sie in ihren Liedern besingt. Typisch für Ana Alcaides Klangwelt ist die exquisite Besetzung mit selten gehörten Instrumenten. Zu ihrem wunderbaren Gesang spielt sie die von ihr in die spanische Musik eingeführte Nyckelharpa, eine ursprünglich aus Schweden stammende Tastenfidel. Im traumwandlerischen Zusammenspiel mit Bill Cooley an Psalterium und der Kurzhalslaute Oud sowie Rainer Seiferth an akustischer Gitarre und Bouzouki gelingt den drei Musikern im Wechsel an den Instrumenten ein faszinierend spannendes und doch harmonisches Klangbild.