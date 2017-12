Liam x ab Februar 2018 auf Tour. Sein neues Album „Morphin“ erscheint am 29. September. Liam x ist ein Produzent und Sänger aus Berlin. 1990 beginnt seine Reise, die ihn zunächst in die Nähe von Bielefeld führt, wo er aufwächst, Bands gründet und erste Auftritte absolviert.

Noch während seiner Schulzeit zieht Liam in die Hauptstadt Berlin und arbeitet in diversen Studios, mit Musikern aus aller Welt. So darf er an Sessions teilhaben mit Künstlern wie Bon Iver, The National und Damien Rice, bei denen er Erfahrungen sammelt, die seine musikalische Entwicklung prägen. Liam beschließt seine Texte auf deutsch zu schreiben, kombiniert sie aber mit einem internationalen Sound, der auch außerhalb von Deutschland Anklang findet. Das Electro-Soul Duo Honne und der Beatmaker Gold Panda aus London nehmen ihn mit auf ihre Tourneen und integrieren Liam in ihre Festival Shows. Es folgen Konzerte beim Telekom Electronic Beats Festival, Puls Open Air und Enjoy Jazzfestival. 2015 fährt Liam mit der BR Startrampe auf Deutschland Tournee, bei der er musikalische Vorbilder trifft und Festival Auftritte absolviert.

Liam gründet ein eigenes Label auf dem am 29.09.17 sein Debütalbum „Morphin“ veröffentlicht wird. Im Februar nächsten Jahres geht’s dann mit neuem Album auf Tour durch Deutschland

Das Konzert von Liam X in der Schräglage in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.

Hirschstrasse 1470173 Stuttgart

http://www.schraeglage.tv/club/mail@schraeglage.tv

0711/169 174 55

Öffentlich Verkehrsmittel

S1, S2, S3, S4, S5, S6, U1, U2, U4, U14, 43, Haltestelle „Stadtmitte“U5, U6, U7, U8, U12, 42, Haltestelle „Schloßplatz“U1, U2, U4, Haltestelle „Rathaus“