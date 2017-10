Licht - viele unserer Wälder sind zu dunkel

Die Lebensräume lichter Wälder sind in Baden-Württemberg Orte räumlich konzentrierter natur-raumtypischer Biodiversität und oftmals Lebensstätte spezialisierter und zum Teil gefährdeter Organismen. Der Erhalt und die Entwicklung lichter Wälder liefern somit einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der regionalen Artenvielfalt.

Doch diese Lichtwald-Lebensräume sind bedroht, so-wohl in Anzahl, Verbreitung als auch in ihrer Qualität. Die Waldlandschaft wird seit einigen Jahrzehnten von Hochwäldern geprägt, die Verzahnung mit dem Offen-land ist kaum mehr gegeben. Der Rückgang lichter Wälder ist im Vergleich zum 19. Jh. dramatisch. Die Trennung von Wald und Offenland stellt viele Arten vor große Herausforderungen. Besonders diejenigen sind betroffen, die Übergangsstrukturen, strukturreiche Randlinien und Dynamik in der Landschaft bedürfen.

Der Vortrag beleuchtet die verschiedenen natürlichen und anthropogenen Entstehungsmöglichkeiten lichter Wälder. Es werden die ökologischen Herausforderungen geschildert und erklärt, welche Lösungswege es zum Erhalt lichter Wälder geben kann. Zudem werden Beispiele aus aktuell laufenden naturschutzfachlich ausgerichteten Lichtwaldprojekten gezeigt.

Dr. Mattias Rupp, mattias.rupp@forst.bwl.de, ist wis-senschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Wald-pflanzenökologie in der Abteilung Waldnaturschutz der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg.

Studium: Biologie und Geographie (2006 M. Sc.) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.