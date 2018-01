Lichterberg

Jeder, der einmal Gast auf einem der Lichterbergfestivals war, hat die verträumte Atmosphäre und einzigartige Stimmung des Festivals kennen und schätzen gelernt. Das Epple freut sich deshalb sehr, diese Stimmung nicht mehr auf einige wenige Menschen reduzieren zu müssen und stellt Euch voller Freude die Lichterbergveranstaltungsr eihe vor, die am 2.2. in die erste Runde gehen wird.

Neben liebevoller Dekoration und verspielt-melodischen bis treibenden elektronischen Klängen wollen sie sich besonders auf die Werte konzentrieren, die das Lichterbergfestival in den letzten Jahren so besonders und einzigartig gemacht haben:

Euch soll ein friedliches und freundliches Ambiente geboten werden, in dem... sich alle wohlfühlen, in dem sich alle dem Drang zu tanzen und der Musik hingeben wollen. Die Freude an der Musik, am Musik machen und eben auch am Tanzen soll dabei im Vordergrund stehen - nichts anderes.

Also kommt zusammen, freut euch des Lebens und vergesst für einen Moment die beißende Kälte, die sich durch die letzten Wintermonate gezogen hat und lasst euch von voluminösen Bässen, harmonischen Synths und zischenden High-Hats beim Tanzen wärmen. Schnappt euch eure Liebsten, eure Freunde und kommt ins Epple, um eine spaßige Nacht miteinander zu verbringen.