Lichterberg

Jeder, der einmal Gast auf einem der Lichterbergfestivals war, hat die verträumte Atmosphäre und einzigartige Stimmung des Festivals kennen und schätzen gelernt.

Nachdem die Lichterbergveranstaltungsreihe Anfang Februar so erfolgreich gestartet ist, so viel positives Feedback angekommen ist, freut sich das Epplehaus jetzt um so mehr, euch die Numero Zwei des Lichterbergs und gleichzeitig ein ganz besonderes Line Up vorzustellen zu dürfen.

Insbesondere bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt steht: Die elektronische Musik.

Also macht euch bereit für eine ganz besondere Frühlingsedition des Lichterbergs, auf liebevoll und kreativ gestaltete Deko, viele fröhliche und tanzende Menschen und auf ein ausgewähltes und sehr spannendes Line Up.